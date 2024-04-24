صاحب أكبر قدم في العالم يعاني من متلازمة “جيجانتيزم” النادرة

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  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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فريق التحرير

24 أبريل 2024

صاحب أكبر قدم في العالم يعاني من متلازمة “جيجانتيزم” النادرة

منوعات
صاحب أكبر قدم في العالم يعاني من متلازمة “جيجانتيزم” النادرة

ينحدر لقب صاحب أكبر قدم في العالم حالياً إلى جيسون رودريجيز هيرنانديز، وهو شاب فنزويلي يبلغ من العمر 28 عامًا. تتميز قدماه بضخامة استثنائية، حيث يبلغ طول قدمه اليمنى 40.1 سنتيمترًا، بينما يبلغ طول اليسرى 39.6 سنتيمترًا.

يُعاني جيسون من حالة طبية نادرة تُسمى متلازمة جيجانتيزم، وهي حالة تؤدي إلى نمو غير طبيعي في الجسم. أدت هذه الحالة إلى ضخامة قدميه بشكل هائل، لدرجة أنه يرتدي حذاءً بمقاس 59 أوروبي، وهو مقاس نادرًا ما يوجد في المتاجر.

يُواجه جيسون العديد من التحديات بسبب حجم قدميه الضخم. فهو يعاني من صعوبة في العثور على أحذية مناسبة، كما أن المشي يسبب له آلامًا في الظهر والركبتين.

على الرغم من هذه التحديات، يحاول جيسون العيش حياة طبيعية قدر الإمكان. فهو يعمل في متجر محلي، ويستمتع بقضاء الوقت مع عائلته وأصدقائه. كما أنه أصبح مشهورًا محليًا لقب “الرجل ذو القدمين الكبيرتين”، ويستخدم شهرته لرفع مستوى الوعي حول متلازمة جيجانتيزم.

في عام 2020، حصل جيسون على لقب “صاحب أكبر قدمين في العالم” من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم رجل تركي.

في الآونة الأخيرة، لفت انتباه جيسون صانع أحذية ألماني قرر مساعدته من خلال التبرع بثلاثة أزواج من الأحذية المصنوعة خصيصًا له، وعبّر جيسون عن سعادته الغامرة بهذا التبرع، حيث أنّ حصوله على أحذية جديدة يُعدّ نعمة كبيرة بالنسبة له.

رحلة محفوفة بالمخاطر لفنزويلا

ولتقديم الهدية، سافر صانع الأحذية المنحدر من مدينة مونسترلاند بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، جيورج فيسيلز البالغ من العمر 71 عامًا، إلى فنزويلا، لإهداء 3 أزواج من الأحذية لرودريجيز.

وخلال رحلة صانع الأحذية إلى فنزويلا، تلقى مساعدة من السفارة الألمانية والكنيسة الكاثوليكية خلال الرحلة، بسبب الوضع الأمني ​​في فنزويلا.

وقال فيسيلز: “لقد صنعنا هذه الأحذية عمدا أكبر قليلا مما يحتاجها الآن، حتى يتمكن رودريجيز من استخدامها لفترة أطول، حيث سيحتاج في غضون 6 أشهر أو سنة على الأرجح إلى قياسات جديدة مرة أخرى”.

ومنذ عقود عديدة يهدي فيسيلز أحذية مناسبة لأطول الأشخاص في العالم. في البداية كانت تلك الحملات مرتبطة بالترويج لمتجره في فريدن، لكن الآن تدفقت أموال خاصة كثيرة على مثل هذه الرحلات لدرجة أنه لا يستطيع تفسير ذلك إلا بصداقته مع عملائه.

 

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