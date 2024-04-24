صاحب أكبر قدم في العالم يعاني من متلازمة “جيجانتيزم” النادرة

ينحدر لقب صاحب أكبر قدم في العالم حالياً إلى جيسون رودريجيز هيرنانديز، وهو شاب فنزويلي يبلغ من العمر 28 عامًا. تتميز قدماه بضخامة استثنائية، حيث يبلغ طول قدمه اليمنى 40.1 سنتيمترًا، بينما يبلغ طول اليسرى 39.6 سنتيمترًا.

يُعاني جيسون من حالة طبية نادرة تُسمى متلازمة جيجانتيزم، وهي حالة تؤدي إلى نمو غير طبيعي في الجسم. أدت هذه الحالة إلى ضخامة قدميه بشكل هائل، لدرجة أنه يرتدي حذاءً بمقاس 59 أوروبي، وهو مقاس نادرًا ما يوجد في المتاجر.

يُواجه جيسون العديد من التحديات بسبب حجم قدميه الضخم. فهو يعاني من صعوبة في العثور على أحذية مناسبة، كما أن المشي يسبب له آلامًا في الظهر والركبتين.

على الرغم من هذه التحديات، يحاول جيسون العيش حياة طبيعية قدر الإمكان. فهو يعمل في متجر محلي، ويستمتع بقضاء الوقت مع عائلته وأصدقائه. كما أنه أصبح مشهورًا محليًا لقب “الرجل ذو القدمين الكبيرتين”، ويستخدم شهرته لرفع مستوى الوعي حول متلازمة جيجانتيزم.

في عام 2020، حصل جيسون على لقب “صاحب أكبر قدمين في العالم” من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم رجل تركي.

في الآونة الأخيرة، لفت انتباه جيسون صانع أحذية ألماني قرر مساعدته من خلال التبرع بثلاثة أزواج من الأحذية المصنوعة خصيصًا له، وعبّر جيسون عن سعادته الغامرة بهذا التبرع، حيث أنّ حصوله على أحذية جديدة يُعدّ نعمة كبيرة بالنسبة له.

رحلة محفوفة بالمخاطر لفنزويلا

ولتقديم الهدية، سافر صانع الأحذية المنحدر من مدينة مونسترلاند بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، جيورج فيسيلز البالغ من العمر 71 عامًا، إلى فنزويلا، لإهداء 3 أزواج من الأحذية لرودريجيز.

وخلال رحلة صانع الأحذية إلى فنزويلا، تلقى مساعدة من السفارة الألمانية والكنيسة الكاثوليكية خلال الرحلة، بسبب الوضع الأمني ​​في فنزويلا.

وقال فيسيلز: “لقد صنعنا هذه الأحذية عمدا أكبر قليلا مما يحتاجها الآن، حتى يتمكن رودريجيز من استخدامها لفترة أطول، حيث سيحتاج في غضون 6 أشهر أو سنة على الأرجح إلى قياسات جديدة مرة أخرى”.

ومنذ عقود عديدة يهدي فيسيلز أحذية مناسبة لأطول الأشخاص في العالم. في البداية كانت تلك الحملات مرتبطة بالترويج لمتجره في فريدن، لكن الآن تدفقت أموال خاصة كثيرة على مثل هذه الرحلات لدرجة أنه لا يستطيع تفسير ذلك إلا بصداقته مع عملائه.