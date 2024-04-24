الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات استهداف منزل مدني في الحديدة

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بعد التحقق والتحليل، عدم مسؤولية قوات التحالف عن استهداف منزل مدني في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

وقد توصل الفريق إلى هذا الاستنتاج بناءً على الأدلة التالية:

عدم تنفيذ أي مهام جوية للتحالف في محافظة الحديدة في يوم الادعاء (1 ديسمبر 2021).

عدم تنفيذ أي مهام جوية للتحالف في محافظة الحديدة في اليوم السابق (30 نوفمبر 2021) أو اليوم التالي (2 ديسمبر 2021).

وبتحليل موقع الحادثة، تبين أن مديرية الجراحي تقع في الجزء الجنوبي من محافظة الحديدة، بينما لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في تلك المنطقة في ذلك الوقت.

وأكد الفريق المشترك التزامه التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والعمل باستمرار على التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على اتخاذه الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مسؤولية.