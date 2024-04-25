بـ 1.3 مليار ريال.. ارتفاع عدد صفقات البورصة العقارية آخر أيام الأسبوع

ارتفع عدد الصفقات المنفذة في البورصة العقارية اليوم الخميس، إلى 1131 صفقة بآخر تداولات الأسبوع.

وبلغت قيمة الصفقات نحو 1.3 مليار ريال وتم التداول على مساحات بلغت نحو 4.5 مليون متراً مربعاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

فيما يتعلق بالأحياء الأكثر تداولا، جاء في المركز الأول حي النرجس بالرياض بنحو 66.1 مليون ريال.

ثم في المرتبة الثانية، جاء حي الحمراء، الجبيل بصفقات قميتها 23.4 مليون ريال ثم االجنادرية بالرياض بقيمة 19.8 مليون ريال وحي الخير في العاصمة بنحو 18.4 مليون ريال، والروابي بالمدينة المنورة بنحو 9 مليون ريال.