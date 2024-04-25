إنجازات رياضية سعودية عالمية تفرض نفسها

حققت الرياضة السعودية إنجازات عديدة خلال الفترة الماضية على مستوى الألعاب والرياضات المختلفة.

وتأتي تلك الإنجازات ضمن الرؤية السعودية لعام 2030 لتطوير الرياضة.

وعلى مستوى الجودو حجزت السعودية بطاقة التأهل لأولمبياد باريس إلى جانب حصد 3 ميداليات ذهبية وفضية في البطولة العربية للبلياردو.

وفي بطولة العالم للجامعات في الكاراتيه حققت المملكة 3 ميداليات دولية.

وفي بطولة باريس الكبرى للبلياردو حققت المملكة ميدالية برونزية وأخرى فضية.

وفي بطولة غرب آسيا لمسابقة الليزر رن للسيدات حققت المملكة ميدالية فضية.

والحصول على الميدالية الذهبية في بطولة الملاكمة التايلاندية للبنات، وميداليتان برونزيتان في البطولة الدولية للملاكمة في إسبانيا.

والحصول على 5 ميداليات برياضات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية