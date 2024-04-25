جنوح أكثر من 160 حوت طيار غربي أستراليا في مأساة بحرية جديدة

جنح أكثر من 160 حوتًا طيارًا على شواطئ جزيرة هيمون في غرب أستراليا، في ثالث حادث من نوعه خلال أسبوعين.

وأفادت السلطات الأسترالية، في بيان اليوم الخميس، أن الحيتان جنحت في المياه الضحلة بالقرب من بلدة دنسبورو الصغيرة، التي تبعد حوالي 250 كيلومترا جنوب بيرث.

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ونقلت هيئة البث الأسترالية عن متحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية، قولها، إنه بحلول منتصف النهار، نفق 26 حوتًا، فيما يحاول المتطوعين إبقاء 140 حوتًا آخر على قيد الحياة.

وحثت السلطات المحلية الجمهور على الاقتراب من الحيتان فقط بإرشاد من الخبراء، الذين هرعوا إلى المنطقة التي جنح بها الحيتان، لصب المياه على الحيتان لإبقائها على قيد الحياة.

استخدمت أجهزة الطوارئ القوارب لمحاولة منع مجموعة أخرى من نحو 20 من الحوت الطيار من الجنوح، وبعيدًا قليلاً عن الساحل، عثر على مجموعة من نحو 110 حيتان في المياه العميقة.

ولا تزال أسباب جنوح الحيتان غير معروفة، لكن يُعتقد أنها قد تعود إلى تغيرات بيئية مثل تغيرات في التيارات البحرية أو درجات حرارة الماء، وعادة ما يسفر جنوح الحيتان إلى اللجوء للقتل الرحيم،

وفي عام 1996 وقعت أكبر عملية جنوح جماعي بأستراليا في نفس المنطقة، عندما جنح 320 حوتًا، ونجت جميع الحيتان تقريبا.