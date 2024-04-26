أرباح إكسون موبيل تتراجع 28% في الربع الأول إلى 8.2 مليار دولار

أعلنت شركة إكسون موبيل عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، والتي تعكس تراجعا ملحوظا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعزى هذه الانخفاضات إلى التحديات التي تواجهها صناعة النفط والغاز العالمية، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية وتأثير جائحة COVID-19 على سلاسل التوريد والطلب العالمي.

ووفقا لإعلان الشركة، بلغت أرباح إكسون موبيل في الربع الأول من عام 2021 مبلغ 8.2 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا حادا بلغ 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات إكسون موبيل بنسبة 4% لتصل إلى حوالي 83 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض صافي الدخل بنحو 50% ليصل إلى 3.7 مليار دولار، بينما هبطت ربحية السهم إلى 2.06 دولار مقابل 2.78 دولار المسجلة في الربع الأول من عام 2020.