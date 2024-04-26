الهلال يفوز بثلاثية على الفتح في دوري روشن

حقق فريق الهلال الفوز على نظيره الفتح بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الهلال مع الفتح، على ملعب المملكة أرينا في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

وسجل ثلاثية الهلال في شباك الفتح كلا من ميشايل في الدقيقة 58، وروبن نيفيز في الدقيقة 74 من زمن المباراة، وعلي البليهي في الدقيقة 90+15.

فيما نجح لوكاس زيلارايان لاعب الفتح في تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام الهلال بالدقيقة 57 من عمر المباراة.

وعزز الهلال تواجده في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ولديه 80 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز الزعيم في 26 لقاء، وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره ببطولة الدوري.

وفي المقابل يتواجد فريق الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 40 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 29 مباراة، حيث فاز في 11 مواجهة وخسر مثلهم، بينما تعادل في 7 لقاءات.