بسبب الظروف الجوية.. إيقاف مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

قرر السنغالي عيسى سي حكم مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي إيقاف المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستضاف ملعب لوفتوس فيرسفيلد، أحداث مباراة الترجي وصن داونز في في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي صن داونز عبر منصة “أكس” كالتالي: “الظروف الجوية تتسبب في إيقاف لعب المباراة، أوقف الحكم اللعب وأعطى إشارة لكلا الفريقين للتوجه إلى غرفة تبديل الملابس مع تزايد البرق حول الملعب”.

وتوقفت مباراة صن داونز والترجي التونسي في الدقيقة 22 من قبل الحكم، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين، بعد حلول عاصفة رعدية أدت إلى أنقطاع جزئي في الكهرباء.

وبعد توقف دام 67 دقيقة، قرر الحكم استئناف المباراة مرة آخرى وعودة الفريقين إلى الملعب، وذلك وفقًا لما أعلنه نادي صن داونز عبر حسابه الرسمي.

جدير بالذكر أن الترجي التونسي كان قد فاز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

🛑 Weather conditions cause a suspension of play.

The referee brings play to a halt and signals for both teams to head to the changeroom with the increased lightning around the stadium. #Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) April 26, 2024