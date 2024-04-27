زوابع قوية تضرب أمريكا وتدمر عشرات المباني وخطوط الكهرباء

ضربت عشرات الزوابع القوية وسط الولايات المتحدة، مسببة أضرارا وإصابة 3 أشخاص على الأقل بحسب السلطات المحلية.

ووفقًا للأرصاد الجوية الأمريكية، سُجلت أكثر من 70 زوبعة يوم الجمعة، وكانت معظمها في محيط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا وقرب ولاية أيوا.

نشر مطاردو العواصف صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر زوابع هائلة سوداء تجتاح السماء، متسببة في جرف التربة والغبار ومواد مختلفة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتسببت الزوابع في تدمير عشرات المباني وانقطاع خطوط الكهرباء، وأدت إلى انحراف قطارات عن مسارها.

ففي إيلكهورن، بضواحي مدينة أوماها، أظهرت الصور منازل تم تدميرها أو تم اقتلاع سقوفها، بالإضافة إلى الأشجار التي فقدت أوراقها وأصبحت عارية.

وذكرت شرطة مدينة أوماها على منصة إكس بأنهم يواصلون الكشف على المنازل المتضررة وتقديم المساعدة لأي جرحى، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وفي المنطقة الجنوبية قرب مدينة لينكولن، تعرض مستودع صناعي لضربة من الزوابع، مما أدى إلى إجلاء نحو 70 شخصا كانوا داخل المبنى عند انهياره، ولكن تم ذكر أن إصابات 3 منهم لم تكن خطيرة، حسبما أعلنت سلطات منطقة لانكاستر خلال مؤتمر صحفي.

والجمعة، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات في وسط الولايات المتحدة، متوقعة استمرار الظواهر الجوية غدًا في المناطق الزراعية الشاسعة وصولاً إلى ولاية تكساس، كما تُعتبر الزوابع ظاهرة مناخية شائعة في الولايات المتحدة، وتحديداً في وسط البلاد وجنوبها، وتُعتبر صعبة التنبؤ بها.