زوابع قوية تضرب أمريكا وتدمر عشرات المباني وخطوط الكهرباء

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  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

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    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
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  • 11 - 16
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    مؤتمر مستقبل الطيران

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    معرض الأغذيه السعودي

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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

27 أبريل 2024

زوابع قوية تضرب أمريكا وتدمر عشرات المباني وخطوط الكهرباء

منوعات
زوابع قوية تضرب أمريكا وتدمر عشرات المباني وخطوط الكهرباء

ضربت عشرات الزوابع القوية وسط الولايات المتحدة، مسببة أضرارا وإصابة 3 أشخاص على الأقل بحسب السلطات المحلية.

ووفقًا للأرصاد الجوية الأمريكية، سُجلت أكثر من 70 زوبعة يوم الجمعة، وكانت معظمها في محيط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا وقرب ولاية أيوا.

نشر مطاردو العواصف صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر زوابع هائلة سوداء تجتاح السماء، متسببة في جرف التربة والغبار ومواد مختلفة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتسببت الزوابع في تدمير عشرات المباني وانقطاع خطوط الكهرباء، وأدت إلى انحراف قطارات عن مسارها.

ففي إيلكهورن، بضواحي مدينة أوماها، أظهرت الصور منازل تم تدميرها أو تم اقتلاع سقوفها، بالإضافة إلى الأشجار التي فقدت أوراقها وأصبحت عارية.

وذكرت شرطة مدينة أوماها على منصة إكس بأنهم يواصلون الكشف على المنازل المتضررة وتقديم المساعدة لأي جرحى، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وفي المنطقة الجنوبية قرب مدينة لينكولن، تعرض مستودع صناعي لضربة من الزوابع، مما أدى إلى إجلاء نحو 70 شخصا كانوا داخل المبنى عند انهياره، ولكن تم ذكر أن إصابات 3 منهم لم تكن خطيرة، حسبما أعلنت سلطات منطقة لانكاستر خلال مؤتمر صحفي.

والجمعة، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات في وسط الولايات المتحدة، متوقعة استمرار الظواهر الجوية غدًا في المناطق الزراعية الشاسعة وصولاً إلى ولاية تكساس، كما تُعتبر الزوابع ظاهرة مناخية شائعة في الولايات المتحدة، وتحديداً في وسط البلاد وجنوبها، وتُعتبر صعبة التنبؤ بها.

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