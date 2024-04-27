نجم الهلال يقترب من المشاركة في مباراة الاتحاد

اقترب الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من المشاركة في مباراة فريقه أمام الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال مع الاتحاد يوم لثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقاً لصحيفة الرياضية فأن ميتروفيتش أصبح جاهزًا للمشاركة في مباريات الهلال بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان ميتروفيتش تعرض للإصابة خلال مواجهة الهلال والشباب في بطولة دوري روشن، والتي حسمها الزعيم بنتيجة 4/3، وأقيمت في شهر مارس الماضي.

وكان نادي الهلال أعلن عن احتياج ميتروفيتش إلى فترة علاج وتأهيل تمتد إلى ستة أسابيع، للتعافي من إصابته العضلية.

جدير بالذكر أن الهلال إلى النقطة 80 متربعًا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري، وذلك بعد الفوز على الفتح بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، واقترب الزعيم من حصد البطولة، ويحتاج للفوز في مباراتين.