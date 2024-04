تعليق مُثير لـ صلاح بعد خلافه مع يورجن كلوب

علق محمد صلاح نجم ليفربول، عن خلافه مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، في مباراة وست هام بالدوري الإنجليزي.

ليفربول التقى مع وست هام على ملعب الأخير، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

وشهدت المباراة مشادة كلامية قوية بين محمد صلاح وكلوب على الخط قبل نزول مو، إلى الملعب، والتي شارك بها النجم المصري كبديل في الدقيقة 79.

ونشر جيمس بيرس مراسل ليفربول عبر حسابه الرسمي بمنصة أكس بأن محمد صلاح رفض إجراء إلى حديث صحفي عقب المباراة واكتفى بالتعليق التالي: “إذا تحدثت اليوم ستشتعل النيران”.

انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 حصيلة 35 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 4 مرات.

Salah walks through the mixed zone, declines interview requests and says: “If I speak today there will be fire.”

— James Pearce (@JamesPearceLFC) April 27, 2024