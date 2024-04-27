5 نصائح ذهبية تبعدك عن طريق النرجسية والنرجسيين

الدكتورة أسماء محمد سعد – استشارية الصحة النفسية والتربية الخاصة والاستشارات الأسرية

يصف لك الطب النفسي “النرجسيين” بأنهم لا يرون الكمال إلا بأرواحهم، ولا يرون الصواب إلا في تصرفاتهم واختياراتهم؛ فلا تنساق لهم، وكنْ على يقين من نفسك، لا سيما أن خبراء الصحة النفسية اتفقوا أن هؤلاء يتصفون بالنرجسية التي باتت أكثر انتشارا ووضوحا في الحياة اليومية.

ويجب أن تُدرك أن ما يقوله الناس عنك استنتاج، وما تعرفه عن نفسك يقين، ولا تبرّر ما تفعل، واعترف بأخطائك، ومَن أكرمك بذِكر إيجابياتك وأنهى بنصيحة تزيل سلبياتك، ضعه فوق رأسك، ومن خذلك واستمر في العيش لينتقدك أخرجه من حياتك، واحرص على أن تكرم نفسك بنفسك، وتنازل عن كل من استخفّ بك وسخر من أفعالك، لأنه لا يوجد شخص في الكون خالٍ من الإيجابيات ويمتلئ بالسلبيات فقط.

ومِن أشهر المؤلفات في هذا السياق، كتاب ألّفه “جين توينغي” و”كيث كامبل” (عالما النفس الأمريكيان من جامعة سان دييجو وجامعة جورجيا) عام 2009، وكان تحت عنوان “وباء النرجسية”، هذا الكتاب أحدث ضجة في تفسير تزايد النرجسية وأنها في تصاعد مستمر وكبير مع تقدم الأجيال، إلى الدرجة التي يجب علينا التفكير فيها باعتبارها وباءً عاما.

وكان ذلك اعتمادا على تحليل إحصائي لنتائج مقياس الشخصية النرجسية، فلا تدع لهم السلطة التي تمحوك من ذاكرة المؤثرين المبدعين.