ديلي ميل: خطوة سعودية بقيمة 150 مليون استرليني أكثر جاذيبية لـ صلاح

أكدت صحيفة ديلي ميل، بأن نهاية المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مع الريدز اقتربت أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد خلافه مع مدربه يورجن كلوب الذي حدث اليوم السبت في مباراة وست هام.

ليفربول التقى مع وست هام على ملعب الأخير، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

وشهدت المباراة مشادة كلامية قوية بين محمد صلاح وكلوب على الخط قبل نزول مو، إلى الملعب، والتي شارك بها النجم المصري كبديل في الدقيقة 79.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن مستوى محمد صلاح توقف في عام 2024، وبأن نهاية اللاعب المصري مع ليفربول أصبحت أقرب من أي وقت مضى خاصة بعد خلافه مع يورجن كلوب.

وأوضحت ديلي ميل بأن هناك خطوة سعودية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني تبدو فجأة أكثر جاذبية، للاعب المصري.

انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 حصيلة 35 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 4 مرات.