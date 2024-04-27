مصادر خاصة تكشف سر أزمة محمد صلاح مع كلوب

كشفت بعض المصادر المقربة من محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن سبب أزمته مع الألماني يورجن كلوب مدرب فريقه خلال لقاء وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي.

ووقعت المشادة بين محمد صلاح ومدربه أثناء وقوف صلاح على خط الملعب لاستبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت ليفربول بفريق وست هام، وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يصعب مهمة ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وكان مو صلاح يسير في المنطقة الخاصة بالمقابلات الصحفية، ومع طلبات الصحفيين لنجم ليفربول قال صلاح: “إذا تحدثت اليوم.. سوف تشتعل النيران”. ورفض إجراء أي حوار”

وأكدت المصادر أن صلاح انفجر أمام كلوب اليوم بسبب توتر العلاقة بينهما منذ فترة وشعور اللاعب بإن المدرب تغير تمامًا في التعامل معه.

وتابعت المصادر :”محمد صلاح لا يشعر بالراحة مع كلوب منذ فترة والتعامل معه مختلف عن الوقت السابق وهو ما جعله ينفجر فيه اليوم”.