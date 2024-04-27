الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح ضمن دورة الاتحاد الأوروبي

خسر المنتخب الوطني لسن 18 عام من منتخب تركيا بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل في الشوطين الأصليين بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، والتي تمتد حتى الأول من شهر مايو المقبل.

وجاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب عمار اليهيبي في الدقيقة 21 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، محمد الصرنوخ، أصيل عبدالرزاق، فيصل الشمراني، سعد المطيري، ريان الغامدي، محمد فلاته، طلال العتيبي، عمار اليهيبي، محمد آل درويش، عدنان البشري.

الجدير بالذكر إلى أن المنتخب الوطني تحت 18 عامًا يأتي في المجموعة “الأولى” ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، وتضمّ إلى جانبه منتخبات تركيا، مالي، وجامايكا.