النصر يمتدح رونالدو بعد جائزته الجديدة

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر على جائزة جديدة في دوري روشن.

وعاد رونالدو لتشكيل النصر الذي سيواجه الخليج، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان “الدون” قد غاب عن لقاء الفيحاء الماضي بسبب الإيقاف، إثر طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ونشر حساب نادي النصر، عبر موقع “إكس”، صورة لرونالدو، وهو يستلم جائزة لاعب شهر مارس/آذار الماضي، قبل انطلاق مباراة الخليج، اليوم، في ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد.

وعلق النصر على صورة رونالدو قائلا: “لا جديد، مجرد أرقام تتزين بقائد نادي النصر كريستيانو رونالدو”.

وكان رونالدو نافس على جائزة لاعب الشهر، عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، وكارل إيكامبي لاعب الاتفاق.