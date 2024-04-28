إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

ألغيت مباراة نهضة بركان المغربي مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كان من المقرر إقامة مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي بمدينة بركان في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ووفقًا لصحيفة “هسبورت المغربية” فأن فريق اتحاد العاصمة اعترض من جديد على قميص نهضة بركان المُزين بخريطة المغرب، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة بمباراة الذهاب.

وكانت مباراة الذهاب على أرض الجزائر، وشهدت أزمة بين الفريقين بسبب اعترض فريق اتحاد العاصمة على قمصان فريق نهضة بركان، الذي اعتمده الكاف وخاص به الفريق المغربي منذ بداية البطولة.

وصمم اتحاد العاصمة قمصان جديدة خالية من خريطة المغرب، ولكن رفض لاعبي نهضة بركان خوض المباراة وتمسكوا بأرتداء قمصانهم المعتادة منذ بداية البطولة.

واعتبر كاف بأن فريق نهضة بركان فائزًا على اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة في قلب الجزائر.

وصعد فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، وذلك بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب النهائي بين الزمالك والفائز من مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة، يوم 12 مايو المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك والفائز من مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة، ستكون يوم 19 مايو.