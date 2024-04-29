أنكور جين.. ملياردير هندي خطف الأنظار بزفافه الأسطوري في الأهرامات

حظي زفاف الهندي أنكور جين بتغطية إعلامية واسعة ، حيث أشاد كثيرون بفخامة الحفل، بينما انتقد البعض التكلفة الباهظة، متسائلين عن هوية رجل الأعمال الثري، فمن هو؟

أنكور جين هو مؤسس شركة “بيلت ريوردز”، وبرنامج “كايروس” الأول من نوعه الذي يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.

أما زوجته إريكا هاموند فهي عارضة أزياء ومدربة لياقة بدنية، كما أنها من نجوم المصارعة الحرة بالولايات المتحدة.

تقدر ثروة جين الصافية بنحو 1.2 مليار دولار، مما يجعله من أغنى رجال الأعمال في الهند.

واحتفل جين، 34 عاما، بزفافه على هاموند، 32 عاما، على مدار 4 أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة، بحضور 130 ضيفا.

يُعرف جين بشغفه بالتكنولوجيا، حيث استثمر في العديد من الشركات الناشئة في مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

أقيم حفل الزفاف الرئيسي في منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، مما أضفى على الحدث بُعدًا تاريخيًا وثقافيًا فريدًا.