ضمك يستعيد طارق حامد قبل لقاء الأهلي

شارك طارق حامد، في تدريبات فريق ضمك، استعدادًا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

طارق حامد غاب عن ضمك في مواجهة التعاون الماضية، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، ليغيب عن فريقه.

وتعافى طارق حامد من الآلام التي لحقت به، وشارك في تدريبات ضمك اليوم الاثنين، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن طارق حامد دخل حسابات الروماني كوزمين كونترا، بعد تعافيه ومشاركته في تدريبات ضمك.

ويلتقي ضمك بنظيره الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري السعودي.

طارق حامد شارك في 21 مباراة مع ضمك بالموسم الحالي، ونجح في صناعة هدفين لزملائه أمام فريقي الحزم والفتح، وحصل على 9 بطاقات صفراء.