رونالدو يبيع حصته في نادي كروزيرو بـ110 ملايين يورو

أعلن النجم البرازيلي السابق رونالدو بيع ناديه كروزيرو، أحد أعرق الفرق في البرازيل، بعد سنتين من شرائه عندما كان يقبع في دوري الدرجة الثانية.

وقال بطل العالم 2002، خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي في بيلو هوريزونتي (جنوب شرق)” “لقد إنجزت مهمتي. كانت فكرتي دائما هي إعادة بناء كروزيرو، وإعادته إلى مكانه الصحيح، وعندما يحين الوقت، تسليمه إلى الشخص المناسب”.

وتواجد إلى جانب رونالدو، المالك الجديد، بدرو لورنسو، وهو مليونير يترأس سلسلة المتاجر الكبرى (سوبرميركادوس بي أيتش).

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل في شأن المساهمة الجديدة، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن المالك الجديد، مثل سلفه، سيمتلك 90 في المئة من الأسهم، بمبلغ يقدر بـ600 مليون ريال (110 ملايين يورو).

وكان رونالدو استحوذ في ديسمبر 2021، على 90 في المئة من أسهم نادي كروزيرو، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 1993، مقابل مبلغ يقارب 400 مليون ريال.

وكان فريق مدينة بيلو هوريزونتي، بطل البرازيل أربع مرات والفائز مرتين بكأس ليبرتادوريس، يعاني من أزمة مالية وإدارية أدت إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية في عام 2019.

لكن اللاعب السابق لأيندهوفن الهولندي وإنتر وميلان الايطاليين وبرشلونة وريال مدريد الاسبانيين لم يفلت من الانتقادات العام الماضي، بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال، حيث أنهى كروزيرو الموسم في المركز الرابع عشر.

ومع ذلك، علق رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لعامي 1997 و2002 على هذه النقطة بالقول بأنه عندما اشترى النادي كان “في العناية الفائقة”، وهو الآن يستريح “بشكل مريح على سرير المستشفى”.

وأعرب رونالدو عن ثقته بالمالك الجديد لجعل كروزيرو ناديا عظيما في البرازيل. وعلق لورينسو على ذلك بقوله «أدرك أنها مهمة صعبة، لكنني مستعد».