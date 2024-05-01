استشاري: ألم الحزام الناري أشد من آلام الولادة ومضاعفاته قد تسبب العمى

أوضحت الاستشارية في الأمراض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري، أن الألم المصاحب لإصابة بالحزام الناري أشد بكثير من ألم الولادة ويمكن أن يتسبب في فقدان الرؤية بشكل دائم.

وأفادت الدوسري خلال تصريحات لقناة السعودية، بأن الحزام الناري ينتج عن إصابة بفيروس الحماق النطاقي وهو نفس الفيروس المسبب لجدري الماء، ويتلاشى عادة خلال عشرة أيام، لكن المشكلة تكمن في الآلام المستمرة والممتدة لما بعد فترة الإصابة والتي يمكن أن تستمر لشهور وحتى سنوات.

ما هي آثار "الحزام الناري"، وما هي طريقة التعامل معه؟ مع استشاري أمراض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري#صباح_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/NbgYalJFh4 — قناة السعودية (@saudiatv) May 1, 2024

كما أضافت أنه يمكن لأي عصب في الجسم أن يتأثر بهذه العدوى ومن ضمنها الأعصاب المحيطة بالعين مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الرؤية قد تصل إلى حد العمى.

وأكدت الدوسري أن احتمالية عودة الإصابة بحزام النار للشخص الذي تعرض لها سابقا موجودة، ولذلك ينصح الأفراد فوق عمر الخمسين عاماً بتلقي لقاح مضاد للفيروس لتقليل فرص حدوث المرض مرة أخرى وما يترتب عليه من مضاعفات محتملة.