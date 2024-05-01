أول تعليق من مدرب الخليج بعد الخسارة أمام النصر

علق بيدرو المدير الفني لفريق الخليج على خسارة ناديه أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال :”حلمنا انتهى بالمسابقة اليوم، كان حلم جميل ولحظة تاريخية لنا .. ولكن حتى تفوز على النصر بالجودة الكبيرة التي يملكها يجب أن تلعب بشكل قوي طيلة المباراة”.

وتابع :”حلمنا انتهى بالمسابقة اليوم، كان حلم جميل ولحظة تاريخية لنا .. ولكن حتى تفوز على النصر بالجودة الكبيرة التي يملكها يجب أن تلعب بشكل قوي طيلة المباراة”.

وأكمل :”النصر لديه لاعبين بجودة عالية، وحتى طريقة لعبهم اليوم اختلفت عن المباراة السابقة.. وروح المباراتين مختلفة”.