لا يُصدر صوتًا.. شكاوى حول منبه تطبيق الساعة في أجهزة آيفون

يعاني مستخدمو آيفون من مشكلة تقنية غريبة تُصيب تطبيق الساعة، حيث يرن المنبه دون إصدار أي صوت، مما يُعرضهم لخطر التأخر عن مواعيدهم وأعمالهم.

وقد ازدادت الشكاوى حول هذه المشكلة مؤخرًا، حيث أفاد العديد من المستخدمين أنهم واجهوا صعوبة في الاستيقاظ على صوت المنبه المعتاد، مما أدى إلى تأخرهم عن العمل أو المدرسة أو المواعيد المهمة.

وقد لفتت هذه المشكلة انتباه العديد من وسائل الإعلام، حيث نشرت تقارير صحفية في كل من “وول ستريت جورنال” و”NBC” تتناول هذه المشكلة وتأثيرها على مستخدمي “آيفون”.

أعلنت شركة “أبل” لموقع “تك كرانش” الإلكتروني أنها على دراية بالمشكلة وأنها تُبذل الجهود لحلها في أقرب وقت ممكن.

ولكن لم تُحدد الشركة موعدًا محددًا لإطلاق الإصلاح.

يُرجح أن يكون الخلل ناتجًا عن ميزة “الوعي بالانتباه” (Attention Awareness) في نظام “آيفون”، والتي تقلل من حدة الإضاءة والصوت عند عدم النظر مباشرة إلى الشاشة.

ولكن لم تؤكد “أبل” حتى الآن ما إذا كانت هذه الميزة هي السبب الرئيسي وراء المشكلة.

في غياب حل فوري من “أبل”، يُنصح مستخدمو “آيفون” باللجوء إلى استخدام منبهات بديلة، مثل المنبهات التقليدية أو تطبيقات المنبه الأخرى المتوفرة في متجر التطبيقات، لضمان عدم تأثر روتينهم اليومي بهذا الخلل.