عراقية تنهي حياة زوجها بـ5 طعنات وهو نائم

هزّت جريمة بشعة مدينة الكوت العراقية، فجر الأربعاء، حيث أقدمت زوجة على قتل زوجها طعناً بسكين أثناء نومه.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ الجريمة وقعت في منزل الزوجين، حيث وجهت الزوجة، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 26 عاماً، خمس طعنات نافذة لزوجها، وهو شاب يبلغ من العمر 32 عاماً ويعمل فرد أمن في مكتب نائبة في محافظة واسط.

أُسعف الشاب، الذي يُدعى مصطفى كريم الزبيدي، إلى المستشفى بعد تعرضه للطعنات، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بنزيف حاد.

وأفادت مصادر مقربة من الضحية، بأنه لاعب في نادي الكوت للسباحة، وأنّه تزوج من المتهمة منذ عامين فقط.

وبعد التحقيقات الأولية، ألقت الشرطة القبض على الزوجة، حيث اعترفت بارتكاب الجريمة، دون الكشف عن دوافعها حتى الآن.

وتشير بعض المعلومات إلى وجود خلافات زوجية بين الضحية وزوجته، بينما لم تصدر أي تصريحات رسمية من قبل الجهات الأمنية حول تفاصيل الجريمة ودوافعها.

وتثير هذه الجريمة البشعة قلق المجتمع العراقي، خاصة مع ازدياد حوادث العنف الأسري في الآونة الأخيرة.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة كافة ملابسات الجريمة، ودوافع الزوجة لارتكاب هذا الفعل المروع.