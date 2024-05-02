تنفيذ صفقات عقارية بنحو 1.2 مليار ريال الخميس

بلغت قيمة الصفقات العقارية في السعودية اليوم الخميس، نحو 1.2 مليار ريال، وفق بيانات الموقع الرسمي للبورصة العقارية.

وخلال اليوم، تم تنفيذ 1189 صفقة عقارية، على مساحات متداولة تخطت 3.5 مليون متراً مربعاً.

وجاءت الأحياء الأكثر تداولاً خلال اليوم كالتالي:

*البدرية, الهفوف بمحافظة الأحساء: بصفقات بقيمة 27.9 مليون ريال.

*النظيم، الرياض: بصفقات بقيمة 23.6 مليون ريال.

* نمار، الرياض: بصفقات بقيمة 22.6 مليون ريال.

*الإسكان الجنوبي، الدمام: بصفقات بقيمة 15.9 مليون ريال.

*عين الخيف، المدينة المنورة: بصفقات بقيمة 8.3 مليون ريال.