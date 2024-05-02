محلل سياسي لـ”الوئام”: زيارة بلينكن هدفها مساعدة بايدن ونتنياهو لتحقيق أهدافهما

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

2 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: زيارة بلينكن هدفها مساعدة بايدن ونتنياهو لتحقيق أهدافهما

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: زيارة بلينكن هدفها مساعدة بايدن ونتنياهو لتحقيق أهدافهما

تعددت زيارات أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك مع تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإقرار هدنة في غزة، واستمرار الحرب بين إسرائيل وفصائل فلسطينية.. لكن، ماذا عن زيارة بلينكن الأخيرة؟ وهل تُحقّق الهدف المرجوّ منها للفلسطينيين؟

يقول الدكتور رياض عيد، الإعلامي والباحث اللبناني المتخصّص في العلاقات الدولية: “جولة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى منطقة الشرق الأوسط، لن تقدّم شيئاً مُرضياً إلى حركة حماس عبر مقترح مصر لإنجاز هدنة خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن قرار وقف إطلاق النار بيد الولايات المتحدة، وهي وحدها مَن تستطيع أن تملي تلك الإرادة على إسرائيل”.

ويُضيف رياض عيد، في حديث خاص لـ”الوئام”: “الزيارة تهدف بالمقام الأوّل للضغط على الفصائل الفلسطينية و’حماس’ للقبول بالهدنة، وتعمل أمريكا حالياً على مساعدة إسرائيل للوصول لأقصى استفادة ممكنة من مواصلة الحرب لفرض الشروط على ‘حماس'”.

ويوضّح الباحث اللبناني أن “الشّيء الواضح وجود دور أمريكي إسرائيلي، يساعد حكومة نتنياهو على الاستمرار في دورها وأهدافها، رغم الخسارة الكبيرة لإسرائيل في قطاع غزة، وبالتالي هذه الزيارة صفرية النتائج للجانب الفلسطيني”.

ويُتابع المحلل السياسي اللبناني: “الزيارة ترتبط بحجم الاحتجاجات التي تواجهها حكومة جو بايدن في جامعات أمريكا، والتي قد تجبرها على دور أكبر لصالح إقرار السلام، وبالتالي فإنّ الزيارة تضرب أهدافاً عدة ببعضها البعض؛ أهمّها التخلّص من الضغوط الطلابية الداخلية في أمريكا، وعدم خسارة التوافق بين حكومتَي نتنياهو وبايدن، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، وضمان الدعم اليهودي للرئيس الأمريكي في مواجهة منافسه دونالد ترامب، وأيضاً للظهور بمظهر راعي السلام عالمياً”.

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