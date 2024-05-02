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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

3 مايو 2024

روسيا والسعي نحو نظام عالمي جديد وعادل

مقالات الرأي
روسيا والسعي نحو نظام عالمي جديد وعادل

ديميتري بريجع، المحلل السياسي الروسي، والباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا  (RUDN UNIVERSITY)

تقف روسيا اليوم على مفترق طرق تاريخي، مدفوعة برغبة عميقة في إعادة تشكيل النظام العالمي القائم، الذي يسوده الهيمنة الأمريكية. تسعى موسكو لبناء عالم يسوده العدل والأخلاق، وليس مجرد القوة العسكرية أو الاقتصادية. يعكس هذا التوجه تطلعات موسكو لتحقيق نظام عالمي يكون أكثر توازناً وإنصافاً، حيث يتم مشاركة النفوذ بين القوى الكبرى بشكل عادل ومستدام.

في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، نشأ عالم القطب الواحد الذي أدى إلى استفحال العديد من المشكلات العالمية. رغم أن عالم القطبين السابق لم يكن مثاليًا، إلا أنه قدم دروسًا قيمة بشأن أهمية الحفاظ على توازن القوى لضمان استقرار العالم. ترى روسيا اليوم أن النظام الأحادي القطب لا يعالج الأزمات الدولية بفاعلية، ويسمح للقوة الأكبر بفرض سيطرتها دون مراعاة للعدل أو حقوق الدول الأضعف.

تواجه روسيا تحديات جمة في سعيها نحو تحقيق هذه الرؤية. من جهة، تحتاج إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية لتكون قادرة على المنافسة على المستوى العالمي. من جهة أخرى، تحتاج إلى بناء تحالفات استراتيجية مع دول أخرى تشاركها الرؤى والأهداف. يتضمن ذلك دعم الحركات التحررية في أمريكا اللاتينية والدول الناشئة الأخرى التي تسعى للتحرر من الهيمنة الأمريكية وحماية مواردها من الاستغلال.

يشكل مثالًا آخر على التحديات التي تواجه روسيا في سياستها الخارجية. تاريخ روسيا مع القضية الفلسطينية معقد ويحمل دروسًا مهمة بشأن تأثير الأزمات الإقليمية على الأمن والاستقرار الدوليين. تحتاج روسيا اليوم إلى إعادة تقييم موقفها من إسرائيل ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يعكس التزامها بمبادئ العدل والقانون الدولي.

روسيا تسعى اليوم لتكون لاعباً رئيسياً في إعادة تشكيل النظام العالمي نحو نموذج أكثر عدلاً وتوازنًا، متحدية بذلك الهيمنة الأمريكية ومقترحةً رؤية جديدة للسياسة الدولية تركز على العدل والتعاون المتعدد الأطراف. في هذا السياق، تلعب الدبلوماسية المتعددة الأطراف دورًا محوريًا حيث تحاول روسيا دفع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة لتبني مواقف أكثر حزمًا ضد السياسات الأحادية وتعزيز الحوار الشامل الذي يضم الأصوات العالمية المهمشة.

تتنافس روسيا أيضًا مع القوى الغربية، التي تمارس ضغوطًا دبلوماسية واقتصادية على الدول الأفريقية لدفعها للتخلي عن العلاقات مع موسكو، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة النووية. يُعقد هذا التنافس بسبب الذكريات المريرة للاضطهاد الاستعماري وتجارة الرقيق، والتي تلقي بظلالها على العلاقات الحالية بين الدول الأفريقية والقوى الغربية. تُظهر المناقشات في المجتمع الخبراء الروس أن هناك إدراكًا متزايدًا للحاجة إلى تقديم بدائل ملموسة وفعالة لأفريقيا تتجاوز مجرد المنافسة مع النفوذ الغربي.

في الشرق الأوسط، تعمل روسيا على استثمار العلاقات التاريخية والتحالفات الاستراتيجية، وتقديم نفسها كقوة موثوقة تسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، بالتزامن مع دعمها للقضايا العربية الرئيسية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تظهر روسيا نفسها كبديل للنفوذ الغربي، وذلك بتقديم الدعم العسكري والسياسي للدول التي تعاني من التدخلات الخارجية أو الصراعات الداخلية.

أما في أفريقيا، فتتبع روسيا استراتيجية مماثلة حيث تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. مع زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية، تحاول روسيا توسيع نفوذها وتقديم نموذج التعاون الذي يركز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، في محاولة للتمييز عن النماذج الاستغلالية التي كثيراً ما يُنظر إليها على أنها تميز التدخلات الغربية والصينية.

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