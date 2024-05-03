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فريق التحرير

3 مايو 2024

ألمانيا تطلق صاروخاً وقوده “الشمع” إلى الفضاء

منوعات
ألمانيا تطلق صاروخاً وقوده “الشمع” إلى الفضاء

نجحت شركة “هاي إمبلس” الألمانية، اليوم الجمعة، في إطلاق صاروخ يستخدم الشمع وقوداً وبإمكانه حمل أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء للمرة الأولى في رحلة تجريبية دون مدارية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة ماريو كوبالد في بيان إلى “براعة ألمانيا باعتبارها دولة رائدة في مجال الفضاء تعمل على تعزيز بصمة أوروبا فيه”.

وانطلق الصاروخ التجريبي الذي يبلغ طوله 12 متراً ووزنه 2.5 طن ويطلق عليه اسم “إس-آر 75” بعد وقت قصير من الساعة 0500 بتوقيت جرينتش من موقع إطلاق في كونيبا بجنوب أستراليا.

وبإمكانه حمل أقمار صناعية صغيرة يصل وزنها إلى 250 كيلوجراماً إلى ارتفاع يبلغ 250 كيلومتراً، بينما يتزود بالوقود باستخدام شمع البارافين أو الشمع التقليدي، وأيضا بالأكسجين السائل.

ويُمكن استخدام البارافين وقوداً بديلاً أرخص وأكثر أماناً للصواريخ، مما يقلل تكاليف نقل الأقمار الصناعية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، وفقاً لشركة “هاي إمبلس”.

وأوضحت الشركة أن لديها بالفعل طلبات لنقل الأقمار الصناعية بقيمة 100 مليون يورو (105 ملايين دولار).

وأضافت في بيان أن المشروع تلقى معظم تمويله من القطاع الخاص مع “بعض الدعم الحكومي”.

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