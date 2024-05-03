أسدال الستار على مواجهات اليوم الجمعة، من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأقيمت ثلاث مباريات في الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، وفاز الهلال على التعاون بثلاث أهداف دون رد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 83 نقطة، حصيلة 29 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الثامنة والعشرين.

وفي نفس السياق فاز الفيحاء على الاتفاق بثنائية نظيفة، ورفع رصيده إلى النقطة 41، محتلًا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما سقط الاتحاد في فخ الهزيمة أمام أبها، بثلاث أهداف مقابل هدف، وتجمد رصيد النمور عند النقطة 50 نقطة، متواجدًا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وهزيمة الاتحاد

1- الهلال في المركز الأول برصيد 83 نقطة

2- النصر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

4- التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

5- الاتحاد في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

6- الفتح في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

7- الاتفاق في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

8- الفيحاء في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

9- الشباب في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

10- ضمك في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

11- الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

12- الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

13- الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

14- الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

16- أبها في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

17- الطائي في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

18- الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.