كتبها عن الموت.. تفاعل واسع مع آخر تغريدة للشاعر بدر بن عبدالمحسن

أثارت وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، حزنًا عميقًا في السعودية والعالم العربي.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع آخر تغريدة نشرها الأمير الراحل على منصة “أكس” (تويتر سابقا) قبل وفاته، والتي تتناول الشعور بالوحدة في مواجهة صعوبات الحياة.

نص آخر تغريدة للأمير بدر بن عبدالمحسن:

“الناس ما همَّها ظروفكْ.. كود الذي يحزن لغمّكْ.. وإن شلت حملك على كتوفكْ.. بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ”.

ردود الفعل على وفاة الأمير بدر

عبّر رئيس هيئة الترفيه في المملكة عن حزنه الشديد لوفاة الأمير بدر، وكتب في تغريدة: “رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته… عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي…خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمد لله على كل حال”.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وما شاء فعل اللهم اغفر لعبدك بدر بن عبد المحسن وارحمه واجعل ما أصابه من مرض تكفيرًا له وأعلِ درجاته في الجنة وألهمنا الصبر.. فراقك أدمى قلبي يا بدر”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر تغريدة للأمير بدر بكثافة، وعبّروا عن حزنهم لفقدان قامة شعرية كبيرة أثرت الساحة العربية بإبداعاتها.

يُعدّ الأمير بدر بن عبدالمحسن من أهمّ رواد الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية، وقد ترك إرثًا أدبيًا غنيًا تمثل في دواوينه الشعرية المتعددة، كما تميز شعره بعمق المعنى وجزالة الأسلوب وجمال الصور، وتناوله لمختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية.