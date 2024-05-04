واتساب تُعيد تصميم “الحالات” وتُتيح المعاينة قبل الاستعراض

تُجري منصة المراسلة الفورية “واتساب” اختبارات على تصميم جديد لقسم “الحالات” في تطبيقها، وذلك في إطار سعيها لتحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته.

ويتضمن التصميم الجديد إمكانية معاينة الحالات قبل استعراضها بالكامل، وذلك من خلال عرض صورة أكبر مرفقة بالصورة الشخصية للمستخدم الذي نشرها.

وتأتي هذه الميزة الجديدة استجابة لردود فعل المستخدمين الذين عبّروا عن استيائهم من طريقة عرض الحالات الحالية، حيث يتم عرضها في مساحة صغيرة بجانب تحديثات القنوات.

وتهدف “واتساب” من خلال هذا التغيير إلى تسهيل عملية تصفح الحالات واختيار ما يرغب المستخدم في مشاهدته، دون الحاجة إلى فتح كل حالة على حدة.

وتتيح المنصة تلك التغييرات الجديدة لعدد محدود من مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق، ومن المقرر أن تعتمد “واتساب” ذلك التصميم بشكلٍ نهائي في التحديثات القادمة.

بالإضافة إلى ميزة المعاينة، تختبر “واتساب” أيضًا تغييرات أخرى في قسم الحالات، تشمل: إمكانية مشاركة الحالات بجودة عالية، إضافة أربعة تصنيفات مختلفة لفرز الحالات المنشورة داخل التطبيق، وهي: الكل، الأخيرة، المعروضة، المكتومة.

وتُعدّ هذه التغييرات الجديدة جزءًا من جهود واتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتقديم ميزات جديدة تلبي احتياجاته.