صادرات الصين من الهواتف الذكية ترتفع بنسبة 6.5% خلال 2024

ارتفعت صادرات الصين من الهواتف الذكية بنسبة 6.5 % على أساس سنوي، لتبلغ 69.3 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع في الصادرات جاء بأرقام أفضل من التوقعات، وذلك بفضل الطلب القوي على منتجات شركتي “أونور” و”هواوي”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام ساهمت في تحفيز الطلب على الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر، شهد سوق الأجهزة القابلة للطي نموًا هائلًا بنسبة 83% على أساس سنوي، حيث وصل حجم صادراته إلى 1.86 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2024.