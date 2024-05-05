جواهر العنزي.. سعودية حققت نجاحا عالميا من رحم معاناة مع التأتأة

كشفت جواهر العنزي تفاصيل التطبيق الذي أطلقته لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من التأتأة من خلال اتباع بعض التعليمات للتغلب على هذه التأتأة، حيث حققت نجاحا عالميا من رحم المعاناة من التأتأة.

وأوضحت “العنزي” في تصريحات لقناة الإخبارية، أنها كانت تعاني من التأتأة وتعالجت منها عبر قراءات تقسيم الجملة إلى كلمات صغيرة.

وشددت جواهر العنزي، على أن والدها هو السبب الرئيسي لتغلبها على أزمة التأتأة، متابعةً: “كان حريص أن أدخل مرحلة التعليم الأولى وأنا لا أعاني من هذا الشئ”.

وكانت شركة “آبل”، أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن فوز الطالبة السعودية جواهر العنزي، من أكاديمية مطوري آبل (التي تُعد شراكة بين آبل وأكاديمية طويق)، وأشادت بها كواحدة من أفضل ثلاثة تطبيقات مميزة من بين 350 فائزًا يمثلون 35 دولة، في تحدي Swift العالمي من شركة آبل.

وأشاد رئيس شركة آبل، تيم كوك، بالطالبة جواهر العنزي كأول سعودية تكون من أفضل ثلاثة مشاريع مميزة في هذا التحدي.

ويحكي تطبيق “طفلي” قصة جواهر شامان من خلال عيون طفلة تتلعثم، ويتميز بشخصيات مستوحاة من والدها وجدها، ويرشد التطبيق المستخدمين من خلال التمارين التي تساعد على إبطاء تنفسهم وإعدادهم لتجارب الحياة الواقعية مثل قراءة قصة في فصل دراسي، واستخدمت جواهر شامان AVFAudio لإضافة أصوات تحاكي الطريقة التي يقسّم بها والدها الجمل إلى أجزاء صغيرة يسهل التحكم فيها.