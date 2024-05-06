ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل لـ78 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات بولاية ريو جراندي دو سول في جنوب البلاد قفز إلى 78 شخصا على الأقل، مع نزوح عشرات الآلاف.

وكشفت السلطات الأمنية في الولاية أن عدد القتلى قد يرتفع مع ورود أنباء عن فقد 103 أشخاص.

وألحقت الفيضانات أضرارا بنحو ثلثي عدد البلدات والمدن في الولاية البالغ عددها 500 بلدة ومدينة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 88 ألف شخص، كما دمرت المياه طرقا وجسورا في عدة مدن بالولاية.

وتسببت الأمطار أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.