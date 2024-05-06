كيف يؤثر القلق والتوتر على صحة الفم والأسنان؟

بينما يُعتبر التوتر والقلق ظواهر شائعة في حياة العديد من الأشخاص، إلا أنه من الضروري فهم الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها هذا التوتر على صحة الفم والأسنان.

بحسب الطبيب والأخصائي الروسي في طب إعادة التأهيل، سيرغي أغابكين، يُشير إلى أن التوتر لا يؤثر فقط على الجهاز العصبي بل يمتد تأثيره إلى صحة الأسنان أيضًا.

تحذير من صرير الأسنان

يُعد صرير الأسنان، الذي يُطلق عليه اسم Bruxism، أحد التأثيرات السلبية المحتملة للتوتر.

ويعتبر صرير الأسنان عملية إطباق الفكين بقوة أثناء النوم، مما يسبب تلفًا وتآكلاً في الأسنان مع مرور الوقت.

يُعزى غالبًا هذا السلوك إلى القلق والتوتر العاطفي، بالإضافة إلى مشاكل في هيكل الفكين.

تأثيرات على الصحة العامة

يُشير الأطباء إلى أن تجارب القلق والتوتر قد تؤثر على عادات العناية الشخصية، مثل العناية بالأسنان، مما يزيد من خطر التسوس والتلف الفموي.

وتوصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان باتباع تقنيات الاسترخاء والتأمل للتخفيف من التوتر وتقليل خطر صرير الأسنان.

أثر العلاج النفسي

يُعد البحث عن الأسباب الجذرية للتوتر والقلق والتعامل معها من خلال العلاج النفسي أحد الطرق الفعالة للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

إذا كنت تعاني من صرير الأسنان أو تلاحظ تأثيرات سلبية على صحتك الفموية بسبب التوتر، فمن المهم استشارة أخصائي صحة الفم والأسنان للحصول على العناية والنصائح المناسبة.