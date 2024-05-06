كيف يؤثر القلق والتوتر على صحة الفم والأسنان؟

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

6 مايو 2024

كيف يؤثر القلق والتوتر على صحة الفم والأسنان؟

منوعات
كيف يؤثر القلق والتوتر على صحة الفم والأسنان؟

بينما يُعتبر التوتر والقلق ظواهر شائعة في حياة العديد من الأشخاص، إلا أنه من الضروري فهم الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها هذا التوتر على صحة الفم والأسنان.

بحسب الطبيب والأخصائي الروسي في طب إعادة التأهيل، سيرغي أغابكين، يُشير إلى أن التوتر لا يؤثر فقط على الجهاز العصبي بل يمتد تأثيره إلى صحة الأسنان أيضًا.

تحذير من صرير الأسنان

يُعد صرير الأسنان، الذي يُطلق عليه اسم Bruxism، أحد التأثيرات السلبية المحتملة للتوتر.

ويعتبر صرير الأسنان عملية إطباق الفكين بقوة أثناء النوم، مما يسبب تلفًا وتآكلاً في الأسنان مع مرور الوقت.

يُعزى غالبًا هذا السلوك إلى القلق والتوتر العاطفي، بالإضافة إلى مشاكل في هيكل الفكين.

تأثيرات على الصحة العامة

يُشير الأطباء إلى أن تجارب القلق والتوتر قد تؤثر على عادات العناية الشخصية، مثل العناية بالأسنان، مما يزيد من خطر التسوس والتلف الفموي.

وتوصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان باتباع تقنيات الاسترخاء والتأمل للتخفيف من التوتر وتقليل خطر صرير الأسنان.

أثر العلاج النفسي

يُعد البحث عن الأسباب الجذرية للتوتر والقلق والتعامل معها من خلال العلاج النفسي أحد الطرق الفعالة للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

إذا كنت تعاني من صرير الأسنان أو تلاحظ تأثيرات سلبية على صحتك الفموية بسبب التوتر، فمن المهم استشارة أخصائي صحة الفم والأسنان للحصول على العناية والنصائح المناسبة.

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