بايرن ميونخ يُعلن عن قميصه الجديد لموسم 2024/2025

أعلن نادي بايرن ميونخ عن الشكل الجديد لقميصه، لموسم 2024/2025، اليوم الإثنين.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي بيان كالتالي: “طور نادي بايرن ميونخ وأديداس طقمًا خاصًا يعكس نبض القلب والعاطفة التي توحد اللاعبين على أرض الملعب مع المشجعين في المدرجات”.

وتابع: “ولأول مرة في تاريخ النادي، يتميز التصميم بثلاثة ألوان مختلفة من اللون الأحمر، تمثل الهوية والعاطفة ودراما اللعبة”.

وأردف: “لقد كان اللون الأحمر أكثر من مجرد لون لنادي بايرن ميونخ لأكثر من 100 عام، يعد ثلاثي الألوان الدقيقة بمثابة تكريم لنادي بايرن ميونخ، الفريق الألماني الوحيد للرجال الذي فاز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا”.

وأشار النادي إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيظهر بالقميص الجديد لأول مرة في مباراتهم الأخيرة على أرضهم للموسم الحالي بعد ثلاثة أيام في ملعب أليانز أرينا، ضد فولفسبورج.

وأيضًا يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في إياب نضف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويملك 69 نقطة في رصيده، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز البافاري في 22 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر في 7 مباريات.

