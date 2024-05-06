مدرب مانشستر يونايتد يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن تواصل بايرن ميونخ مع مدرب جديد، ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لتوماس توخيل.

توماس توخيل سيرحل عن منصبه كمدير فني لفريق بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري، وذلك على خلفية النتائج السلبية للبافاري.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس فأن نادي بايرن ميونخ يضع تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، ضمن قائمة المرشحين لخلافة توماس توخيل في الموسم الجديد.

وأشارت سكاي سبورتس تواصلوا مع وكيل تن هاج، اكيس فوس للاستفسار عما إذا كان الهولندي سيكون منفتحًا لتولي المسؤولية خلفًا لتوخيل.

وأوضحت بأنه لم يتم إجراء أي محادثات رسمية مع مدرب يونايتد نفسه، لكن تم إبلاغه باهتمام بايرن.

وأكدت بأن تين هاج ليس المرشح الوحيد على قائمة بايرن ميونخ، لخلافة توخيل، ولكن هناك أكثر من خيار ولكن لم يحسم النادي الألماني الأمر حتى الآن.

و يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في إياب نضف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن تُوج بالدوري الألماني هذا الموسم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل انتهاء المسابقة بخمس جولات.