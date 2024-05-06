شركة طيران تعوّض 86,000 عميل بمبلغ 450 دولاراً لكل مسافر تم إلغاء رحلته

وافقت شركة طيران “كوانتاس إيروايز” الأسترالية على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار أسترالي (66 مليون دولار أمريكي) وتعويض أكثر من 86 ألف عميل تم إلغاء رحلاتهم.

ووفقًا للاتفاقية مع هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية، ستدفع “كوانتاس” ما بين 225 و 450 دولارًا أستراليًا لكل عميل متضرر.

وتأتي هذه الخطوة بعد نزاع بين شركة الطيران والهيئة، حيث زعمت الأخيرة أن “كوانتاس” استمرت ببيع تذاكر رحلات جوية تم إلغاؤها بالفعل.

وبينما اعتذرت “كوانتاس” للعملاء عن أي إزعاج، فإن الغرامة أقل بكثير من العقوبة القصوى التي كانت الهيئة تطالب بها.

وتمثل هذه التسوية جزءًا من جهود الرئيس التنفيذي الحالي لشركة الطيران، فانيسا هدسون، لاستعادة الثقة وإصلاح سمعة الشركة.