بايدن لنتنياهو: التوصل لوقف إطلاق نار مع حماس أفضل طريق

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيًا اليوم الإثنين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض ومتحدث باسم مجلس الأمن القومي، حيث أكد ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة مع حماس، بدلًا من اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق “أسوشيتد برس“، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن بايدن عبر عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن غزو رفح، حيث يتواجد أكثر من مليون مدني من غزة بعد 7 أشهر من الحرب على القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس يُعتبر أفضل طريقة لحماية أرواح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وجاءت هذه الاتصالات قبل ساعات من استضافة بايدن للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اجتماع غداء خاص في البيت الأبيض اليوم.

ورفض نتنياهو بالأمس الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة خلال خطاب ألقاه في يوم ذكرى المحرقة السنوي في البلاد. وأعلن قائلًا: “إذا أجبرت إسرائيل على الوقوف بمفردها، فسنقف وحدها”.

وأضاف: “أقول لقادة العالم: لا يمكن أن يمنع أي قرار من أي منتدى دولي إسرائيل من الدفاع عن نفسها. هذا لن يحدث مرة أخرى الآن”.