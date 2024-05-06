حماس توافق على وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الحركة.

وأكدت الحركة أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، قام بإجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، حيث أعلن لهم موافقة حماس على المقترح المقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت حركة حماس في بيانها إلى أن قيادتها استقبلت المقترح بروح إيجابية خلال دراسته، وأنها تتوجه إلى القاهرة بنفس الروح الإيجابية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء المصريين والقطريين، أعلنت حركة حماس أن وفدًا منها سيتوجه إلى القاهرة غدًا (الثلاثاء) لاستكمال المباحثات ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المرتقب.

وأكد البيان أن حماس وقوى المقاومة الفلسطينية مصممة على تحقيق اتفاق نهائي يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه المطالب وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المحتلة، وعودة النازحين، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وبدء عملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إبرام صفقة تبادل جادة تتعلق بالأسرى والمعتقلين.

تأتي موافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري في إطار جهود تحقيق الهدوء ووقف التصعيد العنيف في قطاع غزة، وتعزز فرص التوصل إلى اتفاق شامل يعيد الاستقرار إلى المنطقة ويحقق تحسينًا في ظروف الحياة للسكان في غزة.