هجوم إلكتروني يستهدف بيانات بنكية لأفراد بالقوات المسلحة البريطانية

أفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع البريطانية كانت هدفا لعملية اختراق واسعة النطاق للبيانات، مشيرة إلى أن الصين كانت وراء الهجوم.

وأشارت الوكالة البريطانية، إلى أن الهجوم اخترق نظام كشوف المرتبات الخاص بطرف ثالث، مما قد يؤدي إلى تعريض التفاصيل البنكية الخاصة بجميع أفراد القوات المسلحة البريطانية العاملين وبعض المحاربين القدامى أيضا، للخطر.

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ورجحت الوكالة، أن يكون قد تم الوصول إلى عدد قليل جدًا من العناوين، موضحة أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات فورية عندما اكتشفت حدوث عملية الاختراق، حيث قامت بفصل الشبكة الخارجية التي يديرها أحد المقاولين عن العمل.

وأكدت الوكالة البريطانية، أن التحقيقات الأولية لم تتوصل إلى أي دليل بشأن إزالة البيانات.