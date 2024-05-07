5 توصيات في ختام الحوار الاستراتيجي للتنمية والمساعدات السعودي البريطاني

اختتمت اليوم، أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، والذي انعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 – 7 مايو الجاري.

انتهى الحوار إلى عدد من التوصيات، تضمنت:

1. الاتفاق على عقد إطار للتعاون الثنائي المشترك لدعم أهداف التنمية المستدامة.

2. مواصلة النقاش حول أهداف التنمية المستدامة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA).

3. تنفيذ مشاريع مشتركة في بنجلاديش وأوكرانيا والسودان.

4. الاتفاق على تبادل الخبرات والمهارات والبحوث والزيارات الميدانية.

5. تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق السعودي للتنمية والجانب البريطاني من خلال مذكرة التعاون التي وقعت على هامش الحوار الثاني.

انطلقت أعمال الحوار في يومه الأول برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وبمشاركة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وممثلي وزارة الخارجية والمالية والصندوق السعودي للتنمية.

فيما رأس وفد الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الأفريقية البريطانية أندرو ميتشل، وبمشاركة السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون.