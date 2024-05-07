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فريق التحرير

8 مايو 2024

دورتموند يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة
دورتموند يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

انتزع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعبه بارك دي برانس، وأمام جماهيره بتكرار الفوز عليه بهدف نظيف في إياب نصف النهائي.

بدأ الشوط برتم سريع بين الفريقين، وتبادلا خلاله الهجمات، كان أخطرها تسديدة جونكالو راموس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب في الدقيقة 13.

ووصل باريس محاولاته الخطيرة وتلك المرة من ديمبلي في الدقيقة 31 بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي باريس سان جيرمان وصلت الكرة لعثمان داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بقوة لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 35 أخطر هجمات كريم أديمي، إذ انطلق بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة سريعة وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس ولكن تألق دوناروما وتصدى لها ببراعة.

 

بعدها كثف الفريق الباريسي محاولاته لخطف هدف المباراة الأول، إلا أن الدفاعات الألمانية كانت بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

وأشعل دورتموند الشوط الثاني بعدما تمكن ماتس هوميلز من تسجيل هدف الصعود بالدقيقة 50 من ضربة رأس سكنت شباك دوناروما.تأهل دورتموند على حساب باريس سان جيرمان

بعدها ضغط الفريق الباريسي بكامل خطوطه لتسجبل هدف التعادل إلا أن العارضة والقائم ودفاع دورتموند لم يمهله الفرصة لتنتهي المباراة بتأهل دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أروبا ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

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