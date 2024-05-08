“موانئ”: ارتفاع في حجم المناولة بالموانئ إلى 27 مليون طن خلال أبريل 2024

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    12:00
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

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  • 8 - 10
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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

8 مايو 2024

“موانئ”: ارتفاع في حجم المناولة بالموانئ إلى 27 مليون طن خلال أبريل 2024

اقتصاد
“موانئ”: ارتفاع في حجم المناولة بالموانئ إلى 27 مليون طن خلال أبريل 2024

حققت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، ارتفاعًا خلال شهر أبريل لعام 2024 في حجم الطنيات المناولة بنسبة 8.58% ليصل إلى 27,107,961 طنًا مقارنة بـ 24,965,272 طنًا في نفس الشهر من العام السابق.

وتجاوزت أعداد حاويات المناولة 557,681 حاوية خلال الشهر، مع انخفاض قدره 19.54% مقارنة بالعام الماضي. وانخفضت حاويات المسافنة بنسبة 53.49% لتصل إلى 123,194 حاوية مقارنة بـ 264,870 حاوية في عام 2023.

وفيما يتعلق بالحاويات الصادرة، سجلت زيادة بنسبة 3.72% لتصل إلى 216,504 حاوية، بينما انخفضت الحاويات الواردة بنسبة طفيفة بلغت 0.68% وبلغ عددها 217,983 حاوية.

وبالنسبة للبضائع العامة، بلغ إجماليها 839,368 طنًا، في حين بلغت البضائع السائبة الصلبة 4,108,494 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 16,075,089 طنًا.

وشهدت الموانئ زيادة في تفريغ الأبقار بنسبة 43.54% حيث بلغت الأعداد 657,815 رأس.

على صعيد الحركة الملاحية، تراجعت عدد السفن بنسبة 8.27% لتصل إلى 910 سفن في أبريل 2024 مقارنة بـ 992 سفينة في العام السابق.

كما انخفضت أعداد الركاب بنسبة 35.85% لتصل إلى 55,277 راكبًا، وانخفضت أعداد السيارات بنسبة 30.55% لتصل إلى 69,788 سيارة.

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