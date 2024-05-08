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فريق التحرير

8 مايو 2024

منديل تعاقد ميسى مع برشلونة للبيع فى مزاد يبدأ بـ350 ألف يورو

رياضة
منديل تعاقد ميسى مع برشلونة للبيع فى مزاد يبدأ بـ350 ألف يورو

طرح هوراسيو جاجيولي أول وكيل في مسيرة ليونيل ميسى، منديل ورقى للبيع في إحدى دور المزادات في بريطانيا، والذى شهد أول عقد بين النجم الأرجنتينى ونادى برشلونة قبل حوالى 25 عامًا.

وكشفت دار “بونهامز” للمزادات، اليوم الأربعاء، عن طرح الوكيل الأرجنتينى لمنديل ورقي يعود إلى عام 2000، للبيع في مزاد علنى بسعر يبدأ من 350 ألف يورو، وستستمر فترة عرضه حتى 10 مايو الجاري.

وقالت دار المزادات عبر موقعها الإلكترونى أن هذا المنديل يعد أول تعاقد بين برشلونة وليونيل ميسى عندما كان في سن الـ13 عامًا، وتم توقيعه في 14 ديسمبر 2000، في برشلونة عندما تواجد والد ميسى مع كارليس ريتشاك، المدير الرياضي للنادي الكاتالوني، وقتها والوكيلين هوراسيو جاجيولي وجوزيب مينجيّا.

وكتب مدير برشلونة على المنديل أنه يقرر التعاقد مع ميسى على مسئوليته بشرط احترام المبلغ المادى المتفق عليه على الرغم من أي آراء متباينة.

واحتفظ وكيل ميسى وقتها الأرجنتيني جاجيولي بهذا الإثبات وقرر بيعه المزاد الذى تم طرحه اليوم ويستمر حتى 10 مايو.

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