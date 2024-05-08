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فريق التحرير

8 مايو 2024

“المالية” تُطلق النسخة الـ4 من برنامج تأهيل المتميزين ‏لتمكين الشباب

اقتصاد
“المالية” تُطلق النسخة الـ4 من برنامج تأهيل المتميزين ‏لتمكين الشباب

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق ‏النسخة الرابعة من برنامج تأهيل المتميزين للعام 2024م، الذي يسعى ‏إلى تمكين حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية الشابة؛ عبر تدريبهم ‏وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للارتقاء بأدائهم الوظيفي.‏

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة؛ من الخريجين والخريجات ممن لم يمضِ على ‏تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية ‏إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية لمدة 12 ‏شهراً تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم ‏البرنامج بنجاح؛ إضافة إلى منحهم فرصاً مثمرة ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة ‏زمنية مختصرة.‏

واشترطت الوزارة للانضمام إلى البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون متخصصاً في المسار القانوني، أو المسار المالي، أو مسار الاستراتيجية، أو مسار الموارد البشرية،‎ ‎وأن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير، مع التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة، كما ‏اشترطت في المتقدم للبرنامج ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وألا‎ ‎يقل معدل تخرجه عن ‏‏5/4 أو 3/4‏‎ ‎وأن يكون حاصلاً على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو 67 في اختبار الستيب أو 466 في ‏اختبار التوفل، إضافةً إلى معادلته للشهادات الخارجية، واجتيازه لاختبارات القياس والمقابلات الشخصية، ‏وكذلك الفحص الطبي.‏

ويأتي الإعلان عن النسخة الرابعة امتداداً للنجاح الذي تحقق بالنسخ السابقة من هذا البرنامج، الذي ينطلق من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل ‏منتجة، تحقيقاً لإحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة في اقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.‏

وأشارت وزارة المالية إلى أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ‏اعتباراً من يوم الأحد 4 ذو القعدة 1445هـ الموافق 12 مايو 2024م، حتى يوم السبت 10 ذي العقدة 1445هـ الموافق 18 مايو 2024م.

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