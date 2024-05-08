لماذا يجب تجنب شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية في فصل الصيف؟

طرح الطبيب الشهير سوراب سيثي، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذيرًا جديدًا يدعو فيه الناس لتجنب استخدام زجاجات المياه البلاستيكية، مشيرًا إلى الأضرار الصحية المحتملة لهذه الزجاجات.

في تصريحاته، أكد الدكتور سيثي، الذي يعيش في كاليفورنيا، أن الزجاجات البلاستيكية تحمل مواد بلاستيكية نانوية سامة تُرتبط بمخاطر صحية خطيرة مثل السرطان والعقم، مشيرًا إلى دراسة أظهرت احتواء زجاجة مياه عادية على آلاف الجزيئات البلاستيكية.

بدلاً من ذلك، دعا الأطباء والمختصون إلى استخدام حاويات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وغيرها من المواد القابلة لإعادة الاستخدام كبديل آمن لاستهلاك المياه، مع التنبيه إلى أن شرب المياه من زجاجات البلاستيك في الأيام الحارة يمكن أن يزيد من انتشار المواد السامة.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك أسئلة مطروحة حول سلامة مياه الصنبور وسلامة الحاويات البديلة، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات والبحوث لتوضيح الأمور.

تزايدت المخاوف بشأن الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، ومع استمرار التطورات العلمية، يبقى الوعي والبحث في هذا المجال ضروريين للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.