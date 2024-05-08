راكيتيتش ينصح مودريتش بالانتقال للدوري السعودي

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم خط وسط الشباب، أنه يتمنى انتقال مواطنه لوكا مودريتش نجم وقائد ريال مدريد الإسباني إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال راكيتيتش في حوار لصحيفة “الرياضية” اليوم الأربعاء إنه لعب مع مودريتش 13 عاما ويراه كأخ أكبر ويتمنى له التوفيق دائما.

وأضاف أنهما حققا سويا إنجازات بقميص المنتخب الكرواتي وأن “لوكا” لو قرر الانضمام للدوري السعودي فستكون خطوة جيدة له وللكرة السعودية.

وأشار نجم الشباب إلى الفرصة مواتية لانضمام اللاعبين المميزين سواء الكروات أو غيرهم للدوري السعودي، لافتا إلى أن الأجواء في المملكة مميزة وكذلك الدوري والتنافسية والبنية التحتية.

وتحدث راكيتيتش أيضا عن الإصابة التي غيبته عن الشباب حيث أكد أنه كان يتمنى أن يكون موجودا لمساعدة زملائه خاصة في مباراة الاتحاد، لكنه سيبذل أقصى جهد من أجل العودة والوصول لمستوى الجاهزية المطلوب.