انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال مارس 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرًا يشير إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة ملحوظة بلغت 8.7% في شهر مارس 2024 م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2023 م.

يعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير الذي سجله نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي يمثل 61.4 ٪ من وزن المؤشر الإجمالي.

وبالنظر إلى الأهمية النسبية لكل قطاع داخل المؤشر، يلاحظ أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر تأثر بشكل كبير وأدى إلى انخفاض المؤشر الإجمالي.

ويأتي بعده نشاط التصنيع ثم إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، بنسبة أهمية 35% و2.8% على التوالي، وأخيرا، تشكل إمدادات المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات ما نسبته 0.69 في المائة من الأهمية النسبية للمؤشر.

علاوة على ذلك، سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي أيضًا انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.2 ٪ عند مقارنته بشهر فبراير السابق.