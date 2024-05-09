النصر يتقدم على الأخدود بهدفي رونالدو وبروزوفيتش في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على الأخدود بهدفين في الشوط الأول من المباراة المقامة اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يلتقي النصر مع الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل هدف النصر الأول مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 7، وعزز كريستيانو رونالدو تقدم العالمي بالهدف الثاني في الدقيقة 15.

ودخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 74 نقطة في رصيده، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز العالمي في 24 لقاء، وتعادل في مواجهتين، بينما خسر في 4 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الأخدود في المرتبة الخامسة عشر برصيد 28 نقطة، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، وتعرض للهزيمة في 18 مرة.

جدير بالذكر أن آخر مواجهة بين النصر والأخدود، حسمها العالمي لصالحه بالفوز بثلاث أهداف دون رد، في الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.